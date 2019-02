Deel dit artikel:













Nijmeegse ijshockeyfans niet welkom bij wedstrijd in De Uithof Bekerfinale tussen Hijs Hokij en AHOUD Devils. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Supporters van ijshockeyclub AHOUD Devils uit Nijmegen zijn dinsdag niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Hijs Hokij. Dat heeft de Haagse vereniging besloten in samenspraak met de politie. Tijdens de bekerfinale tussen Hijs en Devils in De Uithof liep het begin deze maand flink uit de hand. 'Helaas voor de echte Nijmeegse supporters, maar de goede moeten even onder de kwaden lijden', meldt het bestuur van Hijs.

Op de wedstrijddag werden meerdere bussen met Nijmeegse fans werden staande gehouden door de politie. Een aantal van hen was onder invloed van alcohol en in een bus werden vechthandschoenen en zwaar vuurwerk gevonden. De politie hield twee personen aan; één wegens opruiing, een ander voor het mishandelen van een agent. Omdat er aanwijzingen waren voor ernstige verstoring van de openbare orde, heeft burgemeester Pauline Krikke de supporters toegang tot De Uithof ontzegd en de bussen teruggestuurd naar Nijmegen. Ook rondom de bekerfinale in Den Haag was het onrustig. Er werden arresties vericht na vechtpartijen en vernielingen, en het brandalarm ging af omdat er een rookbom was gegooid.

Nijmegen ziet af van titelstrijd Vanwege die gebeurtenissen overwoog Hijs Hokij drie weken geleden geen uitsupporters toe te staan bij het volgende thuisduel met AHOUD Devils. De club uit Nijmegen zag deze maand al af van het organiseren van de Final Four, de strijd tussen vier teams om het Nederlands kampioenschap. Dat evenement stond op 2 en 3 maart gepland in ijsstadion Triavium, maar nu wordt de finale op neutraal terrein afgewerkt.