'Met alle respect voor Scheveningen, maar het was verdedigend slecht bij VVSB'

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: waarom Rijnsburgse Boys geen kampioensselectie heeft en de nieuwe keeper van VV Noordwijk.

Willem, je was dit weekend aanwezig bij Rijnsburgse Boys tegen Spakenburg. Het was een doelpuntrijk potje voetbal (3-4) tussen twee topclubs uit het amateurvoetbal. Ze spelen alleen geen rol van betekenis in de strijd om het kampioenschap. Zijn beide selecties dit seizoen ook niet goed genoeg om het AFC, Koninklijke HFC Katwijk en IJsselmeervogels moeilijk te maken?

'Het was inderdaad een doelpuntrijk potje. Ik dacht dat Rijnsburgse Boys na die 2-0 niet meer in de problemen zou komen. Dat gebeurde wel omdat de trainer van Spakenburg John de Wolf het anders neerzette. Eigenlijk hetzelfde als Rijnsburg. En daar ging Rijnsburg niet goed mee om.'

'Verdedigend was Rijnsburgse Boys niet goed. Dus wint met Spakenburg met 4-3 deze doelpuntrijke wedstrijd.'

'Als je dan vraagt: zijn beide selecties dit seizoen niet goed genoeg om het die drie clubs moeilijk te maken? Ik ben bang dat dat klopt. De teams zijn niet goed genoeg. Spakenburg is wel een debutant. Dat moeten we niet vergeten. Rijnsburgse Boys heeft een nieuwe trainer. Dat vraagt een enkele keer om een jaartje wennen aan elkaar.'

'Ik vind bij Rijnsburg net als vorig seizoen dat ze veel te veel tegentreffers krijgen. Het verdedigende aspect is niet goed bij de Uien.'

'Nu we het er toch over hebben. IJsselmeervogels staat bovenaan met een trainer die ervaring heeft met kampioenschappen. Ik heb het er met die trainer, Ted Verdonkschot, over gehad tijdens zijn Rijnsburg-periode. Hij zei toen dat je er in maart, april met je ploeg bij moet staan. Dan moet je ervoor zorgen dat je ploeg fysiologisch het sterkste is. Hij heeft er het meeste ervaring in van al die trainers.

'Nu ze bovenaan staan is het makkelijk om te zeggen, maar Ted heeft met ploegen klaarmaken voor kampioenschappen echt de meeste ervaring.'

Rijnsburg-trainer Wilfred van Leeuwen sprak onlangs over de 'prestatiefase' waar Rijnsburg na de winterstop in verkeerd. Zijn ze door de nederlaag weer uit de 'prestatiefase' gestapt?

'Ja, dat blijkt wel. Twee keer op rij verliezen, dan ben je er wel uitgestapt.'

'Rijnsburg is volop in ontwikkeling, Twee nieuwe spelers in de winterstop. Daarnaast drie spelers die zijn vertrokken.'

'Daarnaast is Van Leeuwen er dit jaar pas voor het eerst. Je ziet vaker bij ploegen die een nieuwe trainer hebben, dat ze in het tweede jaar pas gaan presteren. Daar ga ik dan maar van uit.'

Na de wedstrijd had je voor de camera van Omroep West een mooie discussie met Spakenburg-trainer John de Wolf. Zijn jullie nog vrienden?

'Jawel, John kom ik al jaren tegen. Als trainer van Zwart Wit '28, Excelsior Maassluis, GVVV en Haaglandia. Hij was niet boos op mij of zo. Nee, ik weet niet waar je op doelt. Ik heb met De Wolf wel vaker een discussie. Met elke trainer.'

'Vrienden zijn we eigenlijk nooit geweest. Maar we kijken elkaar wel recht in de ogen. Dus no hard feelings.'







We hebben een nieuwe koploper in de Tweede Divisie, IJsselmeervogels. Eerder zei je dat AFC kampioen zou worden, denk je dat nog steeds? Of maken IJsselmeervogels en misschien zelfs Katwijk ook een kans, nu er zand in de motor van AFC zit?

'Daar komt-ie. Dat van AFC heb ik geroepen in de zomer. Ik werkte toen mee aan de presentatiegids van GVVV. Ik heb toen alleen naar de aankopen gekeken.'

'IJsselmeervogels staat bovenaan en heeft nu dus de meeste kans. AFC moet je niet afschrijven en Katwijk ook niet. Het is alleen jammer dat Katwijk niet heeft kunnen profiteren van de misstap van AFC door het gelijke spel tegen Jong Vitesse.'

'Nogmaals, de Vogels hebben een trainer met heel veel ervaring. Nu ik dit zit te vertellen, de trainer van Katwijk heeft dat natuurlijk ook: ploegen klaargemaakt voor de kampioensrace.'

Door naar Scheveningen. Ik stel geen vraag, maar noem een naam: Mehmet Aldogan. Zeg jij het dan maar….

'Mehmet is natuurlijk een jongen die heel vaak in dienst van het elftal speelt. Vorige week heb ik Scheveningen zien spelen en toen zat hij er al een paar keer dichtbij. Toen speelde hij tegen Barendrecht een goede wedstrijd zonder te scoren. Nu is hij de grote man met al die doelpunten.'

'Dan is hij ook nog zo eerlijk om te zeggen dat de bal die er van de zijkant invliegt was bedoeld als voorzet. Het is hem gegund. Hij werkt hard en is een goede speler. Goede gozer ook vooral. Een prettig mens.'

Scheveningen won dus met ruime cijfers van VVSB en ook FC Lienden wint. Dan zijn de Noordwijkerhouters toch officieus gedegradeerd afgelopen weekend?

'Nee, nee, nee. Het verschil met de nummer zestien en zeventien is respectievelijk zeven en acht punten. Rekenkundig kan het nog gewoon.'

'Ze hebben een goede serie overwinningen nodig. Maar die komt er steeds niet. Met alle respect voor de prestatie van Scheveningen, dat bezig is aan een fantastische tweede seizoenshelft, maar als je ziet hoe sommige doelpunten vallen... In de samenvatting zag ik dat VVSB verdedigend heel slecht was. Het moet anders daar.'

'Eric Meijers is een goede trainer, hoor. Maar het wegsturen van Jack Honsbeek heeft tot nu toe nul effect gehad. Maar alles bij elkaar: ze zijn nog niet gedegradeerd, promotie- degradatieplekken zijn nog haalbaar. In rechtstreekse handhaving geloof ik niet.'

Noordwijk heeft zich versterkt met doelman Sven Wolfsheimer. Hij komt over van Scheveningen. Is dat een keeper waar je in de Tweede Divisie mee voor de dag kan komen?

'Met zo’n keeper hoef je je niet te schamen. Soms wat onrustig. Hij moet wat rustiger worden. Maar hij is zeker geen verkeerde keeper.'

Dan SJC, het verloor van De Dijk, dat voor het eerst thuis wist te winnen. Daardoor is het gat tussen SJC (de nummer 15) en De Dijk (de nummer 16) acht punten geworden. Gaat SJC nog in de problemen komen?

'Nee, dat verwacht ik niet als ze de punten blijven sprokkelen. Het wordt nog wel lastig genoeg, maar een rechtstreekse degradatie zie ik niet gebeuren.'

Tot slot: volgend weekend geen voetbal, wel de start van de carnaval. Hoe ga jij verkleed?

'Ik ga niet verkleed. Ik ben niet grootgebracht met carnaval, ik heb er ook niet zoveel mee. Je had verwacht dat ik zou zeggen: als Wilfred van Leeuwen. Zet dat er maar bij.'

Geniet van je vrije weekend. Ga je nu lekker de winkelstraat met mevrouw Van Zuilen in?

'Nee, niet winkelen. Het zou me niet verbazen als ik een inhaalwedstrijdje ga kijken op een ander niveau. Maar de planning is nog niet gemaakt.'