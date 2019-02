World Forum wil uitbreiden: 'Er is plaats voor één grote congreslocatie in Den Haag'

DEN HAAG - Als het aan de directeur van het World Forum in Den Haag ligt, gaat het in de toekomst flink uitbreiden. En daarvoor sluit hij de komst van een nieuw pand niet uit. Dat zei hij maandag in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Er is plaats voor één grote congreslocatie in Den Haag. En dat is een World Forum, in een nieuwe vorm. Dan heb je de oude niet meer nodig', aldus Michiel Middendorf.

Het is een bijzonder jaar voor het World Forum. Op donderdag 14 maart staat het gebouw vijftig jaar aan het Churchillplein. Het gebouw, dat in 1969 werd geopend als het Nederlands Congresgebouw, groeide uit tot een internationaal congrescentrum met (inter)nationele grootheden. Zo zette vijf jaar geleden toenmalig president van Amerika Barack Obama stappen in het gebouw.

Nu het aantal conferenties in Den Haag stijgt, groeit ook de wens van Middendorf om uit te breiden. Volgens hem is het World Forum in staat om mee en grotere internationale evenementen naar Den Haag te halen. Maar daar is meer ruimte voor nodig: 'Als we bijvoorbeeld een jazz-festival hier willen organiseren, moet er een hal van twaalfduizend vierkante meter bij'.

North Sea Jazz terug naar Den Haag

Daarmee doelt hij op het North Sea Jazz Festival, dat ooit al in Den Haag werd gehouden en later aan Rotterdam werd 'gegeven'. Hij denkt dat het evenement best teruggehaald kan worden naar Den Haag, maar 'dan zouden we eerst de faciliteiten moeten hebben'.

Als het aan Middendorf ligt, komt het nieuwe pand op de plek waar het World Forum nu staat. 'Want iedereen is wel erg verliefd op deze plek zo midden in de internationale zone.' Hij schat de kansen hoog in, maar weet dat geduld geboden is: 'Als het over tien jaar gerealiseerd zou zijn, ben ik gelukkig'.

