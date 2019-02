Bedreigd en beroofd bij deal op Marktplaats, 16-jarig meisje aangehouden

PIJNACKER - Een 16-jarige meisje uit Pijnacker is maandag aangehouden, omdat ze ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij twee straatroven na een Marktplaats-deal in Rotterdam. Dat meldt de politie. Ze zou samen met een 21-jarige Rotterdammer twee mensen met een mes hebben bedreigd en hun telefoons en geld hebben gestolen.

Het zal je maar gebeuren: je denkt een goede deal te hebben gesloten via Marktplaats en je maakt een afspraak. Maar eenmaal aangekomen bij de afgesproken locatie, word je bedreigd met een mes en moet je je telefoon en geld afstaan. Het overkwam een 28-jarige Hagenaar op vrijdag 18 januari. Hij had zijn smartphone te koop aangeboden. Het contact leek betrouwbaar en er was een normale prijs afgesproken. Maar toen hij aankwam op de Oldenhagen in Rotterdam-Zuid werd hij bedreigd met een groot mes.

Een week later, op zaterdag 26 januari, overkwam een 35-jarige Rotterdammer nagenoeg hetzelfde. Hij leek de gelukkige bieder van een telefoon op Marktplaats. Met driehonderd euro op zak ging hij naar hetzelfde adres om de smartphone te kopen en daar werd hij eveneens onder bedreiging met een mes gedwongen zijn smartphone en portemonnee af te staan.



Herkend door wijkagent

Aangezien de werkwijze en de plek van de beroving zo sterk overeenkwamen, vermoedde de politie dat ze met dezelfde dader te maken had. Een wijkagent die actief is in de Rotterdamse wijk IJsselmonde herkende één van de verdachten aan de hand van de omschrijving van de slachtoffers, waardoor de politie uitkwam bij het 16-jarige meisje uit Pijnacker en de 21-jarige Rotterdammer.

In het huis van de 21-jarige verdachte is zowel het wapen als een deel van de gemaakte buit gevonden. Zo trof de politie de smartphones aan en een portemonee met de het ID-bewijs van een van slachtoffers. De betrokkenheid van de andere verdachte in deze zaak wordt nog onderzocht.

