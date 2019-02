Deel dit artikel:













'Partij voor de Dieren in de Provincie zet mensen aan het denken' Carla van Viegen, lijstrekker Partij voor de Dieren provincie Zuid-Holland I Foto: Omroep West

REGIO - In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen maakt Omroep West 60 seconden durende videoportretten van alle lijsttrekkers. Carla van Viegen is sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren lid van deze partij. Het economisch systeem moet helemaal op z’n kop, ook in Zuid-Holland. Met die boodschap gaat de partij de verkiezingen in.