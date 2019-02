Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietser overleden na ongeluk met vrachtwagen Hulpdiensten op de plek waar het dodelijk ongeluk is gebeurd. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een verkeersongeluk op de President Kennedylaan in Den Haag is maandagavond een fietser om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar het ongeval op de kruising met de Stadhouderslaan.