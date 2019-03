Deel dit artikel:













GroenLinks Zuid-Holland wil problemen klimaatverandering snel aanpakken Berend Potjer, lijsttrekker van Groenlinks Provincie Zuid-Holland I Foto: Omroep West

REGIO - In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen maakt Omroep West 60 seconden durende videoportretten van alle lijsttrekkers. De laatste deze week is Berend Potjer, lijsttrekker van GroenLinks Provincie Zuid-Holland. Potjer neemt zelden de auto. Met het milieuvriendelijker openbaar vervoer kun je immers vrijwel overal komen. Potjer vindt dat belangrijk omdat hij zich zorgen maakt over de klimaatverandering.