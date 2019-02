Deel dit artikel:













'Alcoholverkoop aan minderjarigen lastig te controleren' De kantine van HV Westland. (Foto: Omroep West)

WESTLAND - De voorzitter van Hockeyvereniging Westland uit Naaldwijk is niet verbaasd dat 17-jarigen makkelijk aan alcohol kunnen komen in sportkantines in Westland. Afgelopen vrijdag maakte de gemeente bekend dat in negen van de tien onderzochte kantines alcohol werd geschonken aan twee 17-jarige test-bezoekers. De gemeente wil niet zeggen welke clubs zijn bezocht, maar HV Westland kijkt er niet van op als de vereniging erbij zat.

'We hebben ze niet gezien', zegt voorzitter Maarten van der Starre. 'Maar ik denk wel dat ze bij ons geweest zijn.' Hij erkent dat het lastig is om verkoop aan minderjarigen te voorkomen. 'De mensen achter de bar zijn vrijwilligers, ouders, en natuurlijk kunnen ze naar een ID vragen, maar dat doen ze niet zo snel. Je wil het toch liever gezellig houden.' Het drankje na de wedstrijd is ook niet het grootste probleem, vindt de voorzitter. 'De grootste uitdaging zit bij de feesten. Jongeren kunnen niet meer in de horeca terecht, dus komen ze graag naar een feest. We huren daar extra beveiliging voor in, dat zijn ook weer kosten.'

Frisje in de derde helft Van der Starre wil erover praten met wethouder Piet Vreugdenhil. 'Als de gemeente ons kan helpen, graag.' Vreugdenhil wil inderdaad bij de sportverenigingen langs, maar dan vooral om nog eens uit te leggen hoe het moet. Maar hij denkt niet dat de clubs van slechte wil zijn. Dat blijkt ook wel, vertelt de hockeyvoorzitter: 'In onze laatste ledenvergadering bleek dat de leden vinden dat alcohol en jeugd niet samengaan. Onze jeugdtrainers zullen ook geen alcohol meer drinken in het bijzijn van de teams die ze trainen.' Daarnaast ziet Van der Starre ook een verandering bij zijn jonge leden: volgens hem kiezen steeds meer tieners er zelf voor om in de derde helft een frisje te nemen. LEES OOK: Minderjarige jongeren komen te makkelijk aan alcohol in Westland