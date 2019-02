Delftse ondernemer mist wereldrecord champagne ontkurken op een haar

DELFT - De Delftse ondernemer Wouter Robers is er net niet in geslaagd om een nieuw wereldrecord te vestigen. Zijn poging om 67 of meer champagneflessen te sabreren - oftewel traditioneel en ceremonieel openen - bleef steken bij 65 kurken. Het huidige wereldrecord blijft daardoor staan op 66.

De wereldrecordpoging was tijdens het begin van de lustrumviering van Yes!Delft Students op de Beestenmarkt in Delft. En de weersomstandigheden waren met een stralende zon en 16 graden ideaal. Maar het minstens een kurk per seconde sabreren was net iets te veel gevraagd. Robers: 'Toen ik hoorde dat de laatste paar seconden ingingen, dacht ik: oeh, net op het randje. Net eronder of erboven.'

Met 65 ontkurkte champagneflessen was het nét geen evenaring van het wereldrecord. En dat is natuurlijk balen. Ook omdat hij zichzelf drie doelen had gesteld afgelopen jaar. Eén daarvan was het vestigen van een wereldrecord. Maar: niet getreurd, de andere twee doelen heeft hij inmiddels wel bereikt. En die liegen er niet om: financiële onafhankelijkheid en Chinees leren spreken.