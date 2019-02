Deel dit artikel:













Frank Sinatra gooit fotograaf William Rutten uit het World Forum William Rutten | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - Het World Forum in Den Haag bestaat 50 jaar. Fotograaf William Rutten blikt terug op een bijzonder moment in 1991. Hij maakte de laatste foto van Frank Sinatra in Nederland. 'The Voice' trad op in het toenmalige Nederlands Congresgebouw, het huidige World Forum.

Frank Sinatra fotograferen doe je niet zomaar. In 1991 pakt Rutten zijn camera en fotorolletje en gaat hij in opdracht van de Hitkrant naar Den Haag. In het World Forum wordt hij helemaal achterin gezet. Vanaf die plek was geen fatsoenlijke foto te maken van de mensen op het podium te maken. 'Het waren net mieren', vertelt de fotograaf. Dus loopt Rutten brutaal naar beneden en gaat hij aan de zijkant staan om het optreden van Frank Sinatra toch vast te leggen. En dat lukt, tot Sinatra hem ontdekt. En dan is het snel gebeurd: er komen twee mannen op Rutten af die hem onder de arm optillen, de zaal uitslepen en het World Forum uitgooien.

'Ik heb hem' Vrolijk rent Rutten weg, want hij weet: 'Ik heb hem, dé foto van Frank Sinatra.' Over deze ontmoeting en andere bijzondere verhalen zie je de zaterdag 2 en 9 maart alles in de Westdoc 'Lang leve World Forum'. Lees hier alles over deze documentaire.