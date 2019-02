Voor tienduizend euro schade aan tuinhuisjes Delft na tocht vandalen

DELFT - Een ware ravage richtten vandalen anderhalve week geleden aan op volkstuincomplex Biesland in Delft. Ramen van tuinhuisjes werden ingeslagen, brandblussers leeggespoten, bomen omgezaagd, gaas doorgeknipt en sommige schuurtjes werden zelfs in de sloot gekieperd. Inmiddels hebben de tuinders de meeste troep opgeruimd en is de omvang van de schade duidelijk. Er is voor tienduizend euro aan schadeclaims verstuurd.

'Maar het zou kunnen dat het schadebedrag nog hoger oploopt', vertelt voorzitter Harm Windmeijer van de overkoepelende tuinverenigingen in Delft. 'Zo'n tachtig procent van de huisjes is op de een of andere manier getroffen door vandalisme. De daders zijn als een wervelwind over het terrein gegaan. Zowel aan de noord- als de zuidkant.'

De vandalen kwamen 's nachts het terrein op door twee hekken kapot te knippen met betonscharen. 'Daarom vermoed ik een vooropgezette actie', vertelt Windmeijer. 'Ze hebben niet zomaar een tuinhuisje ingekinkeld om er naar binnen te gaan. Ze hebben echt structureel huisjes afgelopen.'



'Welke gek verzint zoiets?'

Er zijn ook spullen gestolen. 'Maar er is vooral veel beschadigd en er is rottigheid uitgehaald. Zo is er met koffie gestrooid en is er bier gespoten in de huisjes en is er een boom met een klein handzaagje omgezaagd. Welke gek verzint zoiets? Je bent er waarschijnlijk uren mee bezig, met zo'n heel klein zaagje...'

Wie dit op zijn of haar geweten heeft, is de vraag. 'Er zijn geen concurrerende tuincomplexen', benadrukt Windmeijer. 'En wij zijn een vredelievend volkje.'



Vorm van plezier

Van de meeste schade is inmiddels niets meer te zien. 'De mensen hier hebben heel hard gewerkt om de troep zo snel mogelijk weg te werken', legt de voorzitter uit. 'Je wil als tuinder zo snel mogelijk weer met je tuin aan de slag. Een tuin moet een vorm van plezier zijn. Je wil niet tegen de rotzooi aankijken die anderen hebben veroorzaakt.'

