Jeroen loopt na hersenbloeding de CPC: 'Belachelijk eigenlijk'

DEN HAAG - Van revalideren naar rennen. Nog geen jaar nadat Jeroen Mars door een hersenbloeding in een rolstoel belandde, traint hij alweer voor de City Pier City (CPC). 'Belachelijk eigenlijk', vindt hij ook zelf.

Links, rechts. Links, rechts. Vanzelfsprekend is de loopbeweging nog steeds niet voor Jeroen. Elke stap kost hem veel energie. 'Ik heb geen gevoel meer in mijn linkerbeen en mijn linkerarm. Dat maakt het heel lastig om te voelen wat je doet.'

Toch hobbelt hij voort, met als ultieme einddoel de 10 kilometer van de CPC op zondag 10 maart. 'Dat was het meest belachelijke doel dat ik me kon voorstellen. Soms moet je een belachelijk doel hebben om te zorgen dat je de onderliggende doelen haalt.'



Hangend gezicht

Het leven van Jeroen loopt op rolletjes als op 5 juni vorig jaar het noodlot toeslaat. 'We waren met het werk op een techniekmanifestatie en ik voelde me niet zo lekker. Een van de kinderen daar zei ook: meneer, gaat u anders even zitten. Ik dacht zelf dat ik gewoon te weinig had gegeten.'

Gelukkig heeft een collega snel door dat er echt iets aan de hand is. 'Die zag mijn gezicht hangen.' De collega belt 112 en Jeroen wordt naar het ziekenhuis gebracht. 'Ik dacht dat er niets aan de hand was, ik wilde niet eens op de brancard en ben zelf meegelopen.'



'Bang om dood te gaan'

In het ziekenhuis komt Jeroen op de 'stroke-unit' terecht. Daar worden patiënten opgenomen die in de kritieke fase van een beroerte zitten. 'Als de mensen daar zich rot schrikken, dan weet je dat het niet goed is. En dat was het ook niet.'

Jeroen wordt direct opgenomen en er wordt alles op alles gezet om zijn leven te redden. 'Toen ik daar 's nachts wakker werd, was ik wel bang om dood te gaan.'



Revalideren

Wat volgt, is een lange revalidatie. Jeroen zit in een rolstoel en moet veel opnieuw leren. Hij houdt zichzelf op de been door doelen te stellen. 'Mijn eerste einddoel was de musical van mijn jongste dochter. Ik moest er in mijn rolstoel heen, maar ik wilde wel normaal in een stoel zitten.'

Het is keihard werken, met resultaat: 'Het gaat met kleine stapjes, maar al die kleine stapjes leiden tot het ultieme doel. Mijn dochter was verschrikkelijk blij dat ik er was. Alleen dat is al onbetaalbaar.'



'Nooit meer de oude'

Het traject is lang niet altijd makkelijk geweest voor Jeroen. 'Je bent vooral heel kwaad om waarom jou dit is overkomen. Het helpt wel dat je met medepatiënten zit.'

'Je weet diep van binnen dat je niet meer de oude wordt. Toch steunen we elkaar met de belachelijke doelen die we hebben. Dat is de enige manier om maximaal te herstellen.'



10 kilometer

Dat is dan ook waarom Jeroen de CPC wil lopen. 'Langzaamaan begin je te begrijpen waar die stappen voor dienen. Maar het is nog steeds belachelijk', lacht hij. Steun voor zijn 'belachelijke' plan is er in elk geval zat: veel collega's rennen met hem mee, om zo ook nog eens geld in te zamelen voor de Hersenstichting.

'10 kilometer. We gaan het gewoon doen', zegt hij vastberaden. En dan gaat hij verder met zijn trainingsrondje alsof hij nooit die man in de rolstoel is geweest.





