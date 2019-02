Deel dit artikel:













Politie ontdekt drugslab in Wateringen, meerdere aanhoudingen Het drugslab werd ontdekt in een pand aan de Schipluidenseweg. Foto: Regio15

WATERINGEN - In een bedrijfspand aan de Schipluidenseweg in Wateringen is dinsdagochtend een drugslab aangetroffen. De politie wil op dit moment alleen kwijt dat er meerdere verdachten zijn aangehouden.

Wat er precies is gevonden, is nog niet duidelijk. De politie heeft in ieder geval ook de brandweer laten komen voor assistentie. Op dit moment doet de recherche onderzoek in het pand.