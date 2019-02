Deel dit artikel:













Politie ontdekt drugslab in Wateringen, zes aanhoudingen Het drugslab werd ontdekt in een pand aan de Schipluidenseweg. Foto: Regio15

WATERINGEN - In een bedrijfspand aan de Schipluidenseweg in Wateringen is dinsdagochtend een drugslab aangetroffen. De politie heeft zes verdachten aangehouden.

Een arrestatieteam viel het bedrijf dinsdagochtend vroeg binnen. In en om het pand konden de zes verdachten worden ingerekend. Wat er precies is gevonden, is nog niet duidelijk. De politie heeft in ieder geval ook de brandweer laten komen voor assistentie. Op dit moment doet de recherche onderzoek in het pand. Mediapartner WOS heeft gesproken met de eigenaar van het pand. Hij zegt met zijn autobedrijf naar Den Haag te zijn verhuisd en de loods te hebben verhuurd aan iemand anders.

In de gaten 'Er brandde vaak 's nachts licht', zegt een vrouw die in een naastgelegen pand werkt. Ze vermoedde al dat er iets niet klopte bij het bedrijf. Volgens haar hield de politie de boel er ook al langer in de gaten. Een medewerker van een kozijnenbedrijf even verderop hoorde vanochtend rond 6.45 uur lawaai buiten. 'Ze stonden op de deur te jassen', vertelt hij. 'Ik dacht eigenlijk dat mijn collega iets liet vallen. Toen ik naar buiten liep werd ik gelijk tegengehouden.' De man zegt niet verbaasd te zijn dat de politie is binnengevallen.

Verdachten De zes verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau waar ze worden verhoord. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met een advocaat mogen praten.