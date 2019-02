Toeval of expres? Sandd blijkbaar verdrietig na overname door PostNL

DEN HAAG - Het was maandag groot nieuws: postbedrijf Sandd wordt overgenomen door PostNL. Het bedrijf dat wel even de postmarkt zou openbreken valt nu ten prooi aan de voormalige monopolist, ex-staatspostbedrijf PostNL. Maar op de vestiging in Den Haag is de overname niet goed gevallen. Tenminste: als je de lichtreclame mag geloven.

Op het gebouw van de postbezorger op het Haagse industrieterrein Forepark doet de letter 'n' het niet, waardoor er 'Sadd' staat te lezen. Met een beetje fantasie lijkt dit natuurlijk op 'Sad', het Engelse woord voor triest.

De vraag is of hier een ontevreden medewerker met een naargeestig gevoel voor humor heeft toegeslagen, of dat er sprake is van een hilarische samenloop van omstandigheden. We zullen er niet achterkomen.



Journalisten het bos in gestuurd

Een telefoontje naar het hoofdkantoor leidt naar een telefoniste. 'Ik heb de instructie gekregen dat ik niemand mag doorverbinden', klinkt het gedecideerd. 'Stuurt u maar een e-mail'. Wanneer we dat doen, krijgen we geheel geautomatiseerd per ommegaande een saai en zakelijk persbericht toegestuurd. Maar daarop staan geen contactgegevens.

Bij de vestiging in Den Haag wordt niet opgenomen (misschien zijn ze druk een nieuwe lamp te bestellen? Of met het streng toespreken van hun grappige werknemer?) Het zal dus altijd een raadsel blijven of het nou expres gebeurd is, of per ongeluk. We zijn benieuwd of de lichtreclame er komende avond weer zo bijhangt...