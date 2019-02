Slachtoffer van dodelijk ongeluk Den Haag is 29-jarige vrouw

Hulpdiensten op de plek waar het dodelijk ongeluk is gebeurd. Foto: Regio15

DEN HAAG - Het slachtoffer van een dodelijke aanrijding, maandagavond op de President Kennedylaan in Den Haag, is een 29-jarige Haagse vrouw. De fietsster werd kort na 19.00 uur aangereden door een vrachtwagen en overleed.

Het slachtoffer is vermoedelijk over het hoofd gezien door de vrachtwagenchauffeur toen ze ter hoogte van de Stadhouderslaan langs zijn wagen reed. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de vrouw te redden, maar ze overleed niet veel later aan haar verwondingen.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het fatale ongeluk is de politie op zoek naar getuigen.