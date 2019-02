Deel dit artikel:













'Steeds vaker denk ik: dit is het, Raym...' Raymond van Barneveld baalt. (Foto: Lawrence Lustg/PDC)

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft het lastig. De Haagse ex-wereldkampioen darts is bezig aan zijn laatste jaar in de wereldtop. Hij wil afscheid nemen tijdens het WK eind december. Maar om zich daarvoor te plaatsen, moet hij - omdat hij is gezakt naar plaats 28 op de wereldranglijst - veel kleine toernooitjes afreizen. Op jacht naar puntjes om te stijgen op de wereldranglijst. En dat gaat hem niet makkelijk af.