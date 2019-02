Hoe bizar: februari nu en vorig jaar..... Ongelooflijk wat een verschil van dag en nacht

DEN HAAG - 'De schaatskoorts heeft definitief toegeslagen'. Je denkt waarschijnlijk: die lui bij Omroep West zijn gek geworden, maar met die woorden openden we exact één jaar geleden vanaf de schaatsbaan in De Lier het TV West journaal.

Het vroor een aantal dagen, het was voorjaarsvakantie en topdrukte bij alle schaatsbanen in de regio. 'Het is echt uniek dat het zo laat in het seizoen zo koud is', vertelde weerman Huub Mizee vandaag in 2018.

Een jaar later worden er weer records verbroken, alleen slaat de thermometer de andere kant op, met een record van 18 graden. 'De temperaturen die we nu meten worden normaal in mei gehaald', aldus Mizee.



Veel laagjes

Ondertussen moet je deze dagen verwoed zoeken tussen de winterkleding om iets te vinden wat voldoet voor de hele dag. Want wat moet je aan? Vooral veel laagjes, want voor het weet zit je met je Caffè Latte te ploffen op een terras in de zon, als of de opvliegers vervroegd toeslaan. Verplaats je een meter naar de schaduw, dan sta je te blauwbekken.

Kinderen zitten te zeuren om een zwembroek en een strandschepje en willen lekker buiten spelen. Geef ze dan ook een likje zonneband en controleer ze na afloop op teken. Want door het warme weer zijn teken alweer actief. En geniet vooral van het mooie weer, want woensdag wordt het al iets koeler, 'slechts' rond de 15 graden.

Dit is de uitzending vanaf de schaatsbaan.



