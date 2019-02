Na overvallen op pakketbezorgers: man voorlopig nog vast

DEN HAAG - Een 28-jarige Hagenaar, die ervan wordt verdacht twee pakketbezorgers van hun busjes te hebben beroofd, blijft vastzitten. De Haagse rechtbank heeft besloten de man in afwachting van zijn proces niet vrij te laten.

De verdachte zou in november vorig jaar met twee anderen een bezorger hebben overvallen op het 3e Eeldepad in de Haagse wijk Vrederust. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de man eind oktober ook betrokken bij de beroving van de bestelbus van een bezorger op de Z.H.B.-Hoven, in de wijk achter het Westeinde Ziekenhuis.

Het slachtoffer van de beroving in oktober werd door de overvallers meegenomen naar een kelderboxgang, waar hij op de grond moest gaan liggen. Onder bedreiging van een mes werden de autosleutels, twee mobiele telefoons en een laptop meegenomen. Daarna gingen de overvallers er in de bestelbus vandoor.



Tweede overval

Dezelfde soort behandeling kreeg de bestuurder van de bestelbus die op 15 november aan het 3e Eeldepad in Den Haag werd overvallen. Hij alarmeerde de politie, die de bus dezelfde dag dankzij het track & trace-systeem terugvond in Delft. Een 24-jarige Hagenaar werd toen al aangehouden. En later werd ook de man van 28 gearresteerd.

De man ontkende dinsdag bij de Haagse rechtbank dat hij betrokken was bij de beroving van de pakketbezorgers. Volgens het OM droeg hij dezelfde jas als een van de overvallers. Maar de verdachte vertelde dat hij die op het moment van de berovingen al had weggedaan.



Aanwijzingen

De rechtbank vond dat niet voldoende om hem vrij te laten. ‘Er rust een stevige verdenking op u’, zei de rechter tegen de Hagenaar. Ook hield de rechter de man voor dat zijn telefoongegevens aanwijzingen bevatten voor betrokkenheid bij de berovingen.

De politie is nog op zoek naar een derde verdachte in deze zaak. De behandeling wordt binnen drie maanden voortgezet.