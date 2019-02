Man overvallen in Sassenheim, verdachte in Apeldoorn gepakt

SASSENHEIM - Een man uit Sassenheim is maandag overvallen door vijf mannen. Onder bedreiging van een steekwapen moest het slachtoffer meerdere spullen afgeven, meldt de politie. In Apeldoorn is maandagavond een verdachte aangehouden.

De overval was maandag rond 14.45 uur in een huis aan de Rijksstraatweg in Sassenheim. Daarna zouden de vijf verdachten er in een auto vandoor zijn gegaan. Een getuige zag op dat moment dat er iets aan de hand was en noteerde het kenteken. Daardoor kon in ieder geval een 35-jarige man uit Apeldoorn worden aangehouden.

Het onderzoek naar de overval in Sassenheim is nog in volle gang. Ook is de politie nog op zoek naar de andere verdachten.