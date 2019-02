4500 euro gestolen van inwoner Ter Aar na phishing

TER AAR - Een 31-jarige inwoner van Ter Aar is 4500 euro kwijt geraakt nadat hij het slachtoffer is geworden van phishing. Oplichters hebben daarbij zijn pinpas in handen gekregen. Het geld is opgenomen bij een casino in Rotterdam. De man die de transacties doet is gefilmd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

De vader van het slachtofer ontvangt in juni 2018 een e-mail die afkomstig lijkt te zijn van de Rabobank. Er staat in dat de pinpas van zijn zoon vervangen moet worden. Als hij meteen wordt opgestuurd, is dat gratis. De man wijst zijn zoon meerdere keren op de mail.

Uiteindelijk besluit hij hem te helpen en klikt hij zelf op de link die in de mail staat. Hij stuurt de pas op naar het adres dat wordt aangegeven. Waarschijnlijk heeft hij de pas daarmee rechtstreeks naar de oplichters gestuurd, want er komt nooit een nieuwe pinpas en al snel blijkt dat er 4.500 euro van de rekening van de zoon is verdwenen.



Casino in Rotterdam

De pintransacties zijn gedaan bij het Fair Play Casino aan de Coolsingel in Rotterdam. De man die het geld opneemt is fors gebouwd. Hij heeft een dikke buik en dik gezicht en een baardje van een paar dagen. Hij draagt een vest en een shirt met de opdruk Nike Air en hij heeft een schoudertas van Louis Vuitton bij zich.

Het is niet bekend hoe de man aan de pincode is gekomen. De vader van het slachtoffer weet die code niet en heeft hem dus zeker niet ingevuld of meegestuurd met de pinpas.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem