Getuigen gezocht van autobranden in Leidschendam en Voorburg Een auto vat vlam aan de Savallelaan in Voorburg. | Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De politie is nog altijd dringend op zoek naar getuigen van de reeks autobranden in Leidschendam en Voorburg. In twee weken tijd gingen zes auto’s en een aanhangwagen in vlammen op. Het vermoeden is dat de branden zijn aangestoken.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 februari. Meer zaken zijn hier vinden. De eerste brand was op 11 februari, de laatste op 25 februari. Een overzicht:

Maandag 11 februari, 23.00 uur, Van Everdingenstraat Voorburg, politieauto

Dinsdag 12 februari, 20.45 uur, Prins Johan Willem Frisolaan Leidschendam, bestelbus

Woensdag 13 februari, 21.30 uur, Prins Frederiklaan Leidschendam, bestelbus

Donderdag 14 februari, 1.00 uur, Savallelaan Voorburg, 2 personenauto’s

Maandag 18 februari, 5.45 uur, Prinses Margrietlaan Voorburg, personenauto

Maandag 25 februari, 3.00 uur, Prins Bernhardlaan Voorburg, aanhangwagen

De politie doet onderzoek naar de branden en kan nog niet zeggen of er een verband is. Ook is nog het onduidelijk of alle branden zijn aangestoken door dezelfde dader of daders. Daarom wil de recherche zoveel mogelijk getuigen spreken die mogelijk iets hebben gezien van de brandstichtingen of mensen die andere informatie hebben.

'Meld verdachte situaties' Daarnaast vraagt de politie aan inwoners van Leidschendam en Voorburg om verdachte situaties te melden via 112. Het helpt als daarbij signalementen worden onthouden of kentekens worden genoteerd. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden waar mogelijk iets op staat dat het onderzoek kan helpen. Uploaden van zulke beelden kan via dit formulier.

Heeft u informatie? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem