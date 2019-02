Telefoon en laptop gestolen uit werkruimte Satebar Den Haag CS

DEN HAAG - Een medewerkster van de Satebar op station Den Haag Centraal ontdekt aan het einde van de werkdag dat haar telefoon en laptop zijn gestolen uit de keuken van het restaurant. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man de werkruimte binnenkomt en de spullen meeneemt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstal vindt plaats op donderdag 19 april. De verdachte kijkt eerst even om een hoekje, komt dan binnen en pakt de telefoon en de laptop uit een kast. Daarna vertrekt hij weer.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem