Landkaarttruc gebruikt om 85-jarige Voorburgse te beroven

VOORBURG - Een 85-jarige vrouw uit Voorburg is het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een man vroeg haar de weg met een grote landkaart en op dat moment is waarschijnlijk haar pinpas gestolen. Omdat eerder haar code al was afgekeken, kon er ruim 5000 euro van haar rekening worden gehaald.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

De vrouw doet op woensdag 26 september 2018 boodschappen in winkelcentrum Julianabaan in Voorburg. Daarna loopt ze naar haar auto, die staat geparkeerd op de Bucaillestraat. Daar wordt ze aangesproken door een man, die haar de weg naar Amsterdam vraagt. Ze wijst het aan op de landkaart die hij bij zich heeft. Daarna rent de man snel weg.

De vrouw heeft niets in de gaten, maar waarschijnlijk is op dat moment haar pinpas gestolen. Dat ontdekt ze pas de volgende dag. Er is dan al 5.280 euro opgenomen bij verschillende banken en winkels.



Bewakingsbeelden

Op camerabeelden zijn twee mannen te zien die de pas van de vrouw gebruiken. Eén van hen neemt geld op bij banken in Voorburg, Veghel en Schoten in België. Hij is samen met een andere man te zien bij een supermarkt aan het Mathenesserplein in Rotterdam. Daar worden toto-loten gekocht met het geld van de 85-jarige vrouw.



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem