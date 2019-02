Muntenverzameling en andere spullen gevonden bij aangehouden inbrekers

DEN HAAG - Tijdens doorzoekingen bij aangehouden verdachten van woninginbraken heeft de politie een muntenverzameling en andere spullen gevonden. Die zijn vermoedelijk ook gestolen, maar de politie weet nog niet waar. Wie de spullen herkent, kan ze mogelijk op deze manier terug krijgen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

Er zijn vijf mannen van tussen de 16 en 26 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van het plegen van meerdere woninginbraken, waarbij in wisselende samenstellingen is gewerkt. Eén van die inbraken is die aan de Lau Mazirellaan in Den Haag in oktober 2018. Daarvan toonden we in december beelden in Team West. De BMW van de bewoner werd meegenomen. Helaas is die nog niet terecht.

Er zijn wel andere spullen gevonden, waaronder een groot aantal herdenkingsmunten. Ook zijn er vier zilveren theelepeltjes gevonden, drie boekenbonnen, een ketting en een aantal ringen. Ook is er een zonnebril van het merk Emporio Armani gevonden. In het hoesje zitten twee vrij nieuwe sleutels en een hanger in de vorm van een maan en een ster, zoals die op de Turkse vlag staan. Alle foto’s staan boven dit bericht.



Herkent u iets?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl