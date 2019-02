20 onbeveiligde overwegen in onze regio op termijn afgesloten

Dat betekent dat er over 5 jaar in onze regio geen publiek toegankelijke overweg zonder alarmbellen en slagbomen meer te vinden is. ProRail vindt daar het risico op ongelukken namelijk te groot.

Elk jaar komen landelijk 11 passanten om het leven. Na verschillende ongelukken heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) vorig jaar maatregelen geëist van de overheid.



Vooral op trajecten rond Leiden

De meeste onbeveiligde spoorwegovergangen in onze regio zijn te vinden op de trajecten Den Haag-Leiden-Haarlem en Leiden-Utrecht. Vooral overwegen bij Hazerswoude, Lisse, Hillegom, Voorhout en twee overwegen bij Bodegraven ziet de spoorbeheerder graag afgesloten worden.







In Bodegraven gaat het bijvoorbeeld om twee paden waar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is gevraagd om mee te denken over een oplossing. Als de betreffende overwegen worden afgesloten, zouden wandelaars en fietsers eventueel via een vlonder en een trekpontje over een naastgelegen kanaal hun weg kunnen vervolgen.

Wordt er geen alternatief gevonden, dan moeten gebruikers kilometers om.

Welke overweg gaat er in jouw buurt dicht?



In Lisse kruist het spoor een privéweg die leidt naar een bollenperceel, een hondenkennel en recreatiewoningen. Om de overweg uit te rusten met slagbomen of een alternatieve toegang via een brug te maken bij afsluiting, zijn duizenden euro's nodig.

Dat geld wil en kan ProRail niet alleen betalen. De gemeente Lisse voelt zich echter niet geroepen om bij te dragen, omdat het om een private weg gaat.



Tot nu toe bleven er dodelijke ongevallen uit. In 2012 ontsnapte een intercitytrein echter maar net aan een ongeluk, toen die een gastankauto schampte op de onbeveiligde overweg in Lisse.Geld blijkt het grootste obstakel om de eerste overwegen in onze regio versneld af te sluiten of om te bouwen. Het aanleggen van een volledig beveiligde overweg kost zo'n 1 miljoen euro.

Het definitief afsluiten van gevaarlijke spoorwegovergangen is wat dat betreft een goedkopere optie, maar het bereikbaar houden van de omgeving loopt tot nu toe vast op verschillende belangen.

Kan dat niet sneller?





Omdat de OVV snelle maatregelen heeft geëist, wordt over enkele weken een landelijk bemiddelaar aangesteld om een oplossing te vinden voor de meest gebruikte overwegen. Die moet in gevallen als in Lisse vastgelopen gesprekken vlot trekken.

Als dat is gebeurd volgen de overwegen die minder opvallen, maar wel degelijk een risico vormen. Het gaat dan om overwegen die alleen door boeren gebruikt worden (14 stuks in onze regio). Ook daar wil ProRail op termijn van af.



Boerenorganisatie LTO-Noord herkent het gevaar, maar denkt dat in overleg met ProRail voor iedere individuele agrariër een oplossing te vinden is.