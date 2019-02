Geen huwelijksfeest voor verdachte plofkraak Nieuwkoop

Plofkraak in Nieuwkoop. Foto: Josh Walet

NIEUWKOOP - De 19-jarige verdachte van de plofkraak op 19 november vorig jaar in Nieuwkoop zal tijdens het huwelijksfeest van zijn zus in de cel moeten blijven. Zijn advocaat vroeg de rechtbank dinsdag tevergeefs het voorarrest van de jongeman te schorsen, zodat hij binnenkort naar de bruiloft kan.

Volgens de rechtbank rust er een stevige verdenking op de man uit Mijdrecht. 'Dan moet je niet denken dat je er even uit kunt voor een feestje', zei de rechter dinsdag tijdens de zogenaamde pro-formazitting. 'Nieuwkoop is geschokt door de plofkraak.'

De geldautomaat, waarin ondernemers geld kunnen afstorten, werd bij de plofkraak met een zware klap opgeblazen. Brokstukken vlogen dwars over een parkeerterrein tegen het balkon van een woning vijftig meter verderop. De spijlen van dat balkon werden door de ruit geblazen, waardoor een kamer vol glas kwam te liggen. De samenleving zou het niet begrijpen als een verdachte na zo'n gebeurtenis alweer vrijkomt, zei de rechter dinsdag.



37.500 euro buit

Bij de plofkraak op het Kennedyplein in Nieuwkoop, die 's nachts plaatsvond, werd ongeveer 37.500 euro buitgemaakt. De schade van de ontploffing bedraagt volgens het Openbaar Ministerie (OM) minstens een ton.

De politie hield na de plofkraak al meteen twee mannen in een busje in Nieuwkoop aan. Daarin werd ook een verdacht pakketje gevonden. Dat was reden voor de politie om omliggende woningen enige tijd te ontruimen.



Zwijgrecht

Waarschijnlijk wordt de plofkraak op donderdag 23 mei inhoudelijk behandeld door de Haagse rechtbank. Het OM verdenkt naast de 19-jarige Mijdrechter ook nog een plaatsgenoot (23) van betrokkenheid bij de plofkraak. Beide mannen beroepen zich op hun zwijgrecht.