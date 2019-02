Deel dit artikel:













Warmste februaridag ooit gemeten De thermometer geeft meer dan 18 graden aan. (Foto: Ab Donker)

DEN HAAG - Nog nooit is zo vroeg in het jaar zo'n hoge temperatuur gemeten. In het noorden van Zuid-Holland kwam de temperatuur dinsdagmiddag uit op 18,3 graden. Dat meldt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Ook maandag werd het al warmer dan ooit gemeten in februari: 18,1 graden. Voor maandag stond het record voor februari op 20 februari 1990 en bedroeg 16,6 graden. 'De temperaturen die we nu meten worden normaal in mei gehaald', aldus Mizee. Liefhebbers van de warmte moeten er nog maar even goed van genieten, want na vandaag gaat de temperatuur langzaam weer naar beneden. Woensdag wordt het rond de 15 graden, maar blijft de zon nog schijnen. Daarna verschijnen er steeds meer wolken en neemt de kans op regen toe. Ook daalt de temperatuur nog verder richting de 11 graden, maar ook dat is nog altijd 5 graden warmer dan normaal.

Hoe bizar: februari nu en vorig jaar..... Ongelooflijk wat een verschil van dag en nacht

