Meer stembureaus in Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag kan op 20 maart op 253 locaties gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Dat zijn 35 meer locaties dan vijf jaar geleden. Een aantal stembureaus staat op een bijzondere plek, zoals de Eerste Kamer, Muzee Scheveningen, het Gemeentemuseum en het Oude stadhuis.

Het oude stadhuis van Den Haag staat in het teken van honderd jaar algemeen kiesrecht. Het wordt teruggebracht in de oude stijl en acteurs verwelkomen kiezers op speciale wijze.

Den Haag streeft ernaar dat stembureaus goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Ruim tachtig stembureaus liggen binnen honderd meter van een ov-halte die rolstoelvriendelijk is. Ook zijn in nagenoeg alle Haagse woonzorgcentra en ziekenhuizen stembureaus.



Centraal tellen in Fokker Terminal

Het tellen van de stemmen gaat dit keer anders dan bij voorgaande verkiezingen. Op woensdagavond worden alleen de stemmen per partij geteld. De stemmen per kandidaat worden de dag na de verkiezingen openbaar geteld op een centrale locatie: de Fokker Terminal op de Binckhorstlaan in Den Haag.

