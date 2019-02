Toeterende trein gaat ‘door merg en been’; gevaarlijke overwegen verdwijnen

Inwoners van Bodegraven weten niet beter dan dat ze via een landweggetje, de overweg en de Vlietkade het dorp in en uit kunnen komen. 'Hij wordt veel gebruikt hoor', vertelt een man van in de zeventig. 'Vooral door wandelaars en hardlopers die even een rondje lopen door de polders en fietsende jeugd die vanuit het buitengebied het dorp in wil.'

Een andere passant zegt: 'Goedemiddag' en gaat nog net even het spoor over, voordat 20 seconden later de trein richting Utrecht langs dendert. Twee keer per uur gebeurt dat op het traject tussen Leiden en Woerden. Enkele minuten later volgt de intercity richting Leiden.

Goed kijken, oversteken en je weg vervolgen





Ruim een uur wachten bij de spoorwegovergang aan de rand van Bodegraven levert in totaal drie wandelaars en drie fietsers op die het spoor oversteken. Wat nu als die straks permanent dicht is? 'Dan fiets ik een stukje om', is de nuchtere reactie van een mevrouw die afstapt en met de fiets aan de hand oversteekt.

De komende vijf jaar wil spoorbeheerder ProRail een oplossing vinden voor de meest risicovolle overwegen in Nederland. Gemiddeld elf personen zouden jaarlijks de dood vinden op deze onbeveiligde overgangen. Onze regio telt er in totaal twintig, waarvan er zes stuks voor de spoorbeheerder prioriteit hebben.

'Als het aan ons ligt, gaan alle spoorwegovergangen zonder slagbomen op termijn weg, ook die waar alleen af en toe een boer gebruik van maakt', vertelt Coen van Kranenburg van ProRail. 'Maar vanwege de risico's kiezen we er nu voor om de meest gebruikte als eerste af te sluiten.'



Welke overweg gaat er in jouw buurt dicht?

'Ik ben eigenlijk wel blij als de spoorwegovergang straks dichtgaat', vertelt Aaf van der Neut. Ze woont pal naast de onbeveiligde overweg aan het einde van de Vlietkade in Bodegraven. Hoewel het tot nu toe nog niet is misgegaan weet ze uit ervaring dat het een plek is waar je altijd goed moet uitkijken.

'Ik wandel regelmatig, en als je dan in gedachten verzonken bent kun je zo blind het spoor oplopen. Gelukkig schrik ik dan altijd wakker als er een trein aankomt, want je hoort hem goed aankomen.'

Dat geldt kennelijk niet voor iedereen, want zo nu en dan schrikt mevrouw Van der Neut, omdat een trein moet toeteren wanneer een wandelaar of fietser niet goed oplet. 'Dat gaat elke keer door merg en been', gaat ze verder. 'Ik zit dan rechtovereind in mijn stoel. Nee, als de overgang afgesloten is, is dat gelukkig verleden tijd.'