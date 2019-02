Deel dit artikel:













Tentoonstelling National Geographic aan het Lange Voorhout Een van de foto's die te zien is op de buitententoonstelling op het Lange Voorhout in Den Haag | Foto: National Geographic Een van de foto's die te zien is op de buitententoonstelling op het Lange Voorhout in Den Haag | Foto: National Geographic Een van de foto's die te zien is op de buitententoonstelling op het Lange Voorhout in Den Haag | Foto: National Geographic

DEN HAAG - Wie komende maand op het Lange Voorhout in Den Haag komt, kan er niet omheen: de buitententoonstelling van het bekende tijdschrift National Geographic. In het Museumkwartier staan sinds dinsdag namelijk zes displays van zo'n twee meter hoog, met in totaal 22 foto's.

In de tentoonstelling 'National Geographic Masters of Photograpy' staan mens, dier en landschap centraal. De foto's zijn een selectie van monumentale beelden van National Geographic-fotografen, zoals Paul Nicklen, Joel Sartore en Jim Richardson. De expositie is te zien tot en met maandag 22 april. LEES OOK: Fotograaf Erwin Olaf met dubbeltentoonstelling in musea Den Haag