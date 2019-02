DJ Darkraver draaide voor het eerst in het Congresgebouw: 'Het was magisch, iedereen aan de pillen!'

DJ Darkraver was de openingsact op Rave The City in de Statenhal in Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het World Forum in Den Haag bestaat 50 jaar en DJ Darkraver blikt terug op een bijzonder moment. Want de allereerste keer dat hij voor publiek house muziek draaide, stond hij voor een uitverkochte Statenhal in het oude Congresgebouw. 'Ik kreeg de kans om te openen op Rave The City. Kun je nagaan, mijn eerste gig. Hoe gek is dat?!'

DJ Darkraver, toen 25 jaar oud, was al een aantal jaar dj op Scheveningen. Hij draaide verschillende soorten muziek, vooral salsa en reggae. Maar als begin jaren negentig house muziek opkomt, is hij verkocht: 'Ik ben een keertje naar Parkzicht gegaan. Daar kwam ik met house in aanraking en ik wist zeker dat ik daar iets mee wilde', aldus de dj.

En daarvoor neemt hij geen halve maatregelen: 'Piratenzender Radio Stad Den Haag was de enige platenzaak die die house platen verkocht in Den haag, ze hadden twee platenzaken. Ik ben daar gaan slijmen: koffie halen, hangen. Toen mocht ik af en toe helpen.' Het bleek een goede zet van de dj, want bij de radiozender bleef zijn talent niet onopgemerkt: 'Ze vonden dat ik leuk kon draaien. En toen Rave City naar Den Haag kwam, vroegen ze of ik dat wilde openen. Nou, dat vond ik wel een eer!'



'Ik krijg er nu nog kippenvel van'

Zo kwam het dat DJ Darkraver de openingsact was van Rave The City, een feest waar vooral house muziek wordt gedraaid. 'Het was het eerste house feest ooit. Ik vond het heel eng, was onwijs zenuwachtig. Daarom had ik me verkleed als vleermuis. Een vleermuis die raved over Den Haag, met een hamer. Dat camoufleerde mijn zenuwachtigheid.'

Die zenuwen waren niet geheel onterecht, want de Statenhal was een immense hal waar 15.000 mensen ingingen: 'Het was helemaal vol, negenduizend man!', aldus de dj. Het pand stond naast het Congresgebouw en was daar onderdeel van. Het werd gebouwd in 1988 en gesloopt in 2006. Nu staat het gebouw van Europol op die plek. Nog altijd heeft de dj een bijzondere band met deze plek: 'Rave The City was mijn eerste grote feest en werd bezocht door mensen uit heel Nederland', aldus Darkraver. 'Ik krijg er nu nog kippenvel van. Het was magisch, iedereen aan de pillen!'

Omroep West zendt op 2 en 9 maart een tweedelige serie uit met alle hoogtepunten van het World Forum.