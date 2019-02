Het gaat vaker en harder regenen, wat kan je eraan doen?

REGIO - Met het lekkere voorjaarsweer van deze week kijken we alvast vooruit naar komende zomer. Toch is de verwachting niet dat we alleen maar mooie warme zomers krijgen. Door de verandering van ons klimaat komen er meer buien vanuit zee. Het regent vaker en harder en het gemeentelijk riool kan deze buien niet aan.

Weerman Huub Mizee en Marcel Houtzager van Hoogheemraadschap van Delfland stijgen deze week voor het TV West programma ‘Water in Zicht’ op in de lift van het hoogste gebouw van Den Haag om de stad van boven te bekijken.

Hoe kan een hogere temperatuur nu zorgen voor meer neerslag? We vroegen het onze weerman: ‘De lucht langs de zee heeft de neiging naar elkaar toe te stromen doordat de wrijving boven land anders is dan boven zee. De lucht stijgt langs de kust op en dit bevordert de neerslagvorming. Dat zullen we meer zien in een warmer wordend klimaat, want warme lucht kan makkelijker vocht opnemen. Per graad temperatuurstijging kan er 7 procent meer vocht in de lucht komen. Als er neerslag gaat vallen, dan kan er tijdens buien maar liefst 14 procent meer neerslag vallen. Met andere woorden: het proces versterkt zichzelf.’



Kansen om de stad te verkoelen

‘Verandering is nodig’, legt Marcel Houtzager van Hoogheemraadschap van Delfland uit. ‘De overheid kan dit niet alleen doen en heeft hulp nodig van bedrijven en inwoners uit de regio. Als je zo hoog boven de stad uitstijgt, dan zie je ook hoeveel kansen er nog liggen. De platte daken, nu nog meestal met grind erop, bieden de mogelijkheid om deze groen/blauw te maken. Dat wil zeggen te zorgen voor waterberging.’

Een groen/blauw dak is opgebouwd uit twee lagen: het groene (begroeide) deel van het dak verdampt een deel van het regenwater en de laag daaronder voert het water vanaf het dak geleidelijk af naar de omgeving. De daken zijn een goede oplossing om wateroverlast in stedelijke gebieden terug te dringen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland vroeg begin deze maand nog aandacht voor dit onderwerp met de ludieke actie overal waslijnen met natte sokken op te hangen.

Water in Zicht is elke woensdag te zien op TV West vanaf 17.00 uur en elk heel uur daarna.

De serie is ook online te bekijken.

