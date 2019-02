Kai Verbij tot en met Peking 2022 bij team Van Velde

HOOGMADE - Kai Verbij blijft tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking schaatsen voor het team van Reggeborgh. Dat liet de Twentse investeringsmaatschappij dinsdag weten. De 24-jarige Hoogmadenaar verlengde zijn contract met drie jaar bij de ploeg waar oud-olympisch kampioen Gerard van Velde coach is.

Hij pakte eerder deze maand goud op de 1000 meter bij de wereldkampioenschappen afstanden in Inzell. 'Ik heb mijn contract verlengd omdat ik geloof in de aanpak van Gerard en we allebei het gevoel hebben dat er nog progressie te boeken is', zegt Verbij, die Van Velde al sinds 2015 als coach heeft.

Reggeborgh stapte afgelopen zomer in het schaatsen als teamsponsor. Naast Verbij komen ook Daidai Ntab, Ronald Mulder, Michel Mulder, Pim Schipper, Wesly Dijs en Gerben Jorritsma uit voor de ploeg. Reggeborgh blijft sowieso tot en met de Spelen van Peking het team sponsoren.

