75-plussers krijgen voorrang bij verlenging rijbewijs na flinke achterstanden CBR

DEN HAAG - Hoop voor 75-plussers met een rijbewijs. Vorige week is duidelijk geworden dat zij maanden moeten wachten, voordat ze weer mogen rijden na de herkeuring van hun rijprestaties. Door een nieuw computersysteem bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de invoering van alle gegevens duurt de verwerking langer dan normaal. Ouderen moeten daardoor vier tot zes maanden op hun verlengde rijbewijs wachten en kunnen in sommige gevallen een tijd niet achter het stuur.

Maar het CBR, dat overladen is met klachten, komt met een geste: senioren van wie het rijbewijs binenkort verloopt, krijgen voorrang. 'Het is natuurlijk afschuwelijk als je in één keer niet meer mobiel bent. Dat vinden wij heel erg', zegt Irene Heldens van het CBR.

Ad de Ruiter moest een herkeuring en een gezondheidstest ondergaan. De 75-jarige Hagenaar is voor beide testen goedgekeurd. En dat kwam goed uit, want Ad en zijn vrouw Anneke zijn vijftig jaar getrouwd en ze willen hun huwelijksreis opnieuw doen; met de auto naar het Zwarte Woud.



'Ik ben ten einde raad'

Dat plan lijkt echter niet door te gaan vanwege grote vertragingen bij het CBR. Daar hebben Ad en Anneke ontzettend veel stress en verdriet van. 'Onze reis voor ons 50-jarig huwelijk gaat helemaal niet meer door. Alles gecanceld', vertelt Ad geëmotioneerd. 'Ik ben ten einde raad, mijn vrouw heeft een heel slechte tijd met mij.' Het echtpaar heeft door de annuleringen ook financiële schade geleden.

Door de vergrijzing heeft het CBR veel aanvragen voor gezondheidsverklaringen binnengekregen. Er is een nieuw invoersysteem dat langzaam op gang komt en het CBR kampt ook nog eens met een tekort aan keuringsartsen. De afgelopen jaren is er een achterstand opgebouwd.



CBR: we werken met man en macht

Het bureau heeft daarom besloten de senioren die hun rijbewijs binnenkort zien verlopen, zoals Ad de Ruiter, voorrang te geven. 'We werken met man en macht om deze mensen op tijd hun rijbewijs te verlengen. En vanaf volgende maand kunnen we de 75-plussers in het nieuwe systeem helpen en dat gaat vele malen sneller', aldus Heldens.

'Ik weet niet wat ik moet zeggen... Ik ben daar heel blij mee', reageert Ad opgelucht. Hij en Anneke kijken of ze nu tóch opnieuw hun huwelijksreis naar het Zwarte Woud kunnen maken.