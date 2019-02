Groep de Mos en 50PLUS gaan samenwerken: 'Maar we blijven twee onafhankelijke partijen'

DEN HAAG - Hart voor Den Haag/Groep de Mos en 50PLUS gaan samenwerken in de Haagse gemeenteraad. Dat maakten partijleiders Richard de Mos (Groep de Mos) en Henk Krol (50PLUS) dinsdagmiddag bekend. Samen hebben de partijen negen zetels. 'Daarmee wordt Groep de Mos de extra grootste partij van Den Haag', aldus De Mos.

Concreet betekent de samenwerking tussen de twee partijen dat 50PLUS het stadsbestuur in de Haagse gemeenteraad op zoveel mogelijk punten gaat steunen. Het blijven wel twee fracties, benadrukt De Mos: 'We gaan samenwerken, niet samen. We blijven twee onafhankelijke partijen.'

Groep de Mos is nu de grootste partij van Den Haag; de partij heeft acht zetels. Door samen te werken met de eenmansfractie van 50PLUS hopen de partijen voor 'meer slagkracht voor ouderen' te zorgen: 'We hebben gemerkt dat we de laatste tijd hetzelfde zeggen op het gebied van ouderenbeleid', aldus de Mos. 'Dus waarom zouden we dan niet samenwerken, zodat we het belang van ouderen nog beter op de kaart kunnen zetten.'



