Romeinse schepen gevonden in Zwammerdam worden gerestaureerd

ALPHEN AAN DEN RIJN - De restauratie van de Zwammerdamschepen ligt op schema. In het Archeon in Alphen aan den Rijn wordt hard gewerkt aan het behoud van de zes oude Romeinse vaartuigen. De restauratie is live te volgen voor bezoekers. Over een paar jaar moeten de 1800 jaar oude schepen weer in hun oude glorie hersteld zijn.

In een van de Romeinse gebouwen van Archeon ligt een deel van de Zwammerdam 2. Ooit was dit een 22 meter lange vrachtschip voor het transport van goederen over de Rijn. In een stalen frame ligt een deel van het midden en de achtersteven: 'Over het eerste deel hebben we wel negen maanden gedaan,' vertelt archeoloog Tom Hazenberg die de leiding heeft over het project. 'We moesten nog veel ontdekken, maar nu gaat het snel. Ik denk dat we elke drie maanden een deel van een schip afkrijgen.'

Drie kano's en drie vrachtschepen werden er tussen 1971 en 1974 ontdekt in de grond bij Zwammerdam. 1800 jaar oud Duits eikenhout, uit de tijd dat de Oude Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk was. De boten zijn 40 jaar lang geconserveerd in Flevoland, waar het water uit het hout is vervangen door polyethyleenglycol. Daarmee is het hout toekomstbestendig.



Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum

Sinds een jaar worden de boten in Alphen gerestaureerd. Momenteel is de Zwammerdam 2 aan de beurt en dat is een hele puzzel: 'Overal liggen stukken donkergrijs hout met cijfer- en lettercodes in kasten, of bij het schip. Maar we zetten niet alleen de oude stukken weer aan elkaar, we voegen ook nieuw eikenhout toe, zodat ze er straks echt uitzien als complete schepen,' zegt Hazenberg.

De schepen krijgen over enkele jaren een plek in het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum. Dit museum is een uitbreiding van het Archeon. 'Maar we laten niet alleen de schepen zien,' aldus Archeon-directeur Jack Veldman, we laten ook zien wat die mensen hier kwamen doen, wat ze aten, hoe ze leefden en hoe dat samenging met de lokale bevolking. Want het was natuurlijk niet altijd oorlog.'



De oude Romeinse grens

Het nieuwe museum moet ook bijdragen aan iets anders: de oude Romeinse grens, de Limes, staat op de nominatie om Unesco-werelderfgoed te worden. Met het museum en de gerestaureerde schepen, moet die status binnen handbereik komen. 'Het moet wel heel raar lopen als dat niet lukt,' zegt Veldman.

