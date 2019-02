Deel dit artikel:













'Ik geloof écht in klimaatverandering'; Leidse biologe verbaast zich over vroege komst insecten Foto: Omroep West

LEIDEN - Wie denkt dat van klimaatverandering geen sprake is, moet eens naar de mensen gaan luisteren die er écht verstand van hebben. Dat beweert de Leidse biologe Rinny Kooi. Zij verbaast zich over alles wat er nu al in boei staat in Leiden en over wat er allemaal al rondvliegt. Veel te vroeg, vindt ze.

'Ik heb hier een bloeiende gele kornoelje in mijn handen', zegt Kooi. 'En ik vind het echt gek dat ze nu al bloeien. Dat zou pas een paar weken later moeten zijn.' Aan de andere kant is het ook niet zo gek met de hoge temperaturen die we nu hebben. En dat is volgens de biologe geen uitzondering meer. 'Ik geloof echt in die klimaatverandering. We merken de laatste jaren dat de koude periode steeds korter wordt, dat planten eerder gaan bloeien en dat vogels en insecten eerder actief worden.' En daar maakt Kooi zich best een beetje zorgen over. 'Stel je voor dat het nu weer flink gaat vriezen. Dan gaan er veel bomen en planten dood, omdat ze al vol zitten met water dat dan bevriest.'

Dubbel gevoel Van klimaatsceptici moet de biologe niks hebben. 'Die moeten dan eens goed gaan luisteren naar wat de mensen die er écht verstand van hebben te vertellen hebben.' Ze begrijpt wel dat mensen deze temperaturen lekker vinden. 'Maar eigenlijk is het niet goed. Ik heb er zelf ook beetje dubbel gevoel over, maar ik hou ook van een beetje vorst, een zonnetje en mensen op het ijs.' LEES OOK:

