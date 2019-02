Jeffrey mag wiet blijven kweken als medicijn: 'Het maakt mij een stuk menselijker'

DEN HAAG - Jeffrey Kemper moet er niet aan denken om zonder zijn zelfgekweekte medicijn te moeten leven. De Katwijker heeft autisme. Omdat andere medicijnen niet werkten, besloot hij zelf wiet te kweken. Dat helpt wel, maar het is verboden in Nederland.Toch bepaalde de rechter dinsdag dat Jeffrey voorlopig door mag gaan met zijn kleine kwekerij.

Als het aan justitie ligt, wordt de thuiskwekerij van Jeffrey opgerold. Zij zien geen 'uitzonderingspositie' voor hem. Om dat tegen te gaan, stond Jeffrey dinsdag voor de rechter in Den Haag. Hij wilde uitleggen dat hij geen crimineel is, maar de wiet nodig heeft voor zijn gezondheid.

Een ontruiming zou betekenen dat Jeffrey weer aangewezen zou zijn op wiet uit een reguliere apotheek of uit de coffeeshop. 'Ik denk niet dat ik dan oud zou worden', zegt hij resoluut. Hij heeft er slechte ervaringen mee, en het werkt niet.



Structuur in het leven

Jeffrey was ooit vrachtwagenchauffeur. Hij reed in het buitenland, maar sinds een paar jaar zit hij thuis. Het lopen met zijn twee honden, zijn vriendin Debby en het medicijn zorgen voor structuur in zijn leven. 'Het maakt mij een stukje socialer, een stukje menselijker', vertelt hij thuis op de bank in Katwijk.

Als dat wegvalt, vreest Jeffrey dat hij niet meer van die bank af komt. 'Ik geef mezelf twee weken en dan ben ik totaal koekoek, dan kan je me afdragen. En wie gaat er dan voor me zorgen?'



'Doet hem goed'

Ook zijn vriendin Debby ziet dat het zelfgekweekte medicijn haar vriend goed doet. 'Als hij niet gebruikt, merk ik dat de spanning hem te veel wordt en het leven voor hem ondragelijk wordt.'

Jeffrey kweekt medicijn in een kamertje op de eerste etage. De planten staan in een tentje, de afzuiging zoemt. In tegenstelling tot illegale kwekerijen is de stroom bij Jeffrey keurig aangelegd. 'Alles is goedgekeurd door een erkende installateur', vertelt hij.



'Geen tabak, geen rotzooi'

Als de wiet klaar is om te gebruiken, verkruimelt hij het en inhaleert het via een verstuiver. 'Dan hoef ik geen tabak te gebruiken en dat soort rotzooi.' Het gaat hem alleen om de werkzame stoffen uit de wietplant.

In de rechtszaal betoogde de advocaat van Jeffrey, Barbelique Peters, dinsdag dat haar cliënt de medicijnen echt nodig heeft. Ze ondersteunde haar verhaal met verklaringen van een arts. De rechter vond haar verhaal sterker dan het verhaal dat de landsadvocaat hield. Het verbaasde haar niet, laat ze dinsdag weten.



Rust tot de strafzaak

Met deze beslissing van de rechter is een ontruiming voorlopig van de baan. Tot een eventuele strafzaak tegen Jeffrey, maar daar is nog geen datum voor geprikt.

