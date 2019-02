Deel dit artikel:













50 jaar na eerste maanlanding: 'Het was magisch' Een astronaut van de Apollo 12 plaatst de Amerikaanse vlag op de maan in 1969. (Foto: ANP)

NOORDWIJK - Het is zo'n moment in de geschiedenis, waarvan iedereen nog precies weet waar hij of zij was: de landing van de eerste mens op de maan. Dit jaar is het het precies vijftig jaar geleden dat de wereld aan de buis gekluisterd zat om die eerste stappen live te zien. Space Expo in Noordwijk staat daarom het hele jaar in het teken van die eerste maanlanding, ook tijdens de voorjaarsvakantie.

'Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat de eerste mannen op de maan waren, op 21 juli 1969', zegt Laura Kasius van Space Expo. 'Dat is toch wel een hele happening, het waren de eerste twee mannen die op een ander hemellichaam stonden dan de aarde. Dat is iets om te vieren, daarom staat het hele jaar voor ons in teken van de maan.' In Space Expo maken moeders foto's van hun kinderen voor de nagebootste maanlanding. Een man loopt met zijn kleinkinderen rond en blijft staan om Neil Armstrong te laten zien. Hij kan zich de eerste maanlanding nog goed herinneren, een jaar of 18 was hij toen.

'We hebben met zijn allen zitten kijken' 'Ik ben 's nachts opgebleven en heb iedereen zijn bed uitgetrommeld. We hebben met zijn allen zitten kijken, het was echt spannend, heel bijzonder', zegt hij. 'Ik ben zelf techneut, ik hou heel veel van vernieuwing. Dit een stap naar iets wat de wereld echt kon veranderen.' Een andere man weet het moment ook nog goed. 'Ik kan me herinneren dat ik het ontzettend magisch vond.' In de jaren 70 waren de laatste astronauten op de maan. 'Het was heel erg duur om mensen naar de maan toe te sturen en het publiek interesseerde het niet meer zo erg', verklaart Kasius.

Gratis toegang voor wie 50 wordt Ze verwacht dat er over tien jaar misschien wel weer een missie naar de maan zal zijn. Om de eerste maanlanding te vieren, mag iedereen die dit jaar 50 wordt het hele jaar gratis naar binnen bij Space Expo. LEES OOK: Space Expo een heel jaar gratis, voor mensen die in 2019 Abraham of Sara zien