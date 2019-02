West Wekker: Krans voor Franse commando's en uitspraak over woningbrand

REGIO - Goedemorgen! Het is 26 februari. Op deze dag viel 53 jaar geleden het Nederlandse kabinet-Marijnen door verdeeldheid over het omroepbeleid. Terug naar het nu. Wassenaar is vandaag het decor voor een kranslegging waarmee gesneuvelde commando's worden herdacht. En de rechter doet uitspraak tegen de verdachte van een woningbrand in Den Haag. Dit en meer lees je in de West Wekker!

In Wassenaar wordt een krans gelegd voor zes Franse commando's die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de nacht van 27 op 28 februari 1944 sneuvelden op het strand. Na de kranslegging reikt de Franse defensieattaché, kolonel Sylvain Nogrette, medailles uit aan twee Nederlandse militairen die zich verdienstelijk hebben gemaakt tijdens missies in het buitenland.

De 48-jarige Jeffrey R. hoort vandaag zijn straf. Hij wordt ervan verdacht een fikse woningbrand te hebben veroorzaakt aan de Fahrenheitstraat in Den Haag. R. beweert dat het een ongeluk was; een peuk zou per ongeluk uit zijn mond zijn gevallen, op de plek waar hij tijdens een verfklusje net ook terpentine had gemorst. Hij had wel twee liter bier op - en geblowd. Er is 180 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen hem geëist.

En in de rechtbank wordt vandaag de zaak vervolgd tegen de verdachte van een dodelijke steekpartij in een Haagse slagerij. Op 17 juli kwam een 43-jarige man om het leven aan het Hobbemaplein in de wijk Transvaal. De 32-jarige verdachte Izmarai M. werkte in dezelfde slagerij als het slachtoffer. Begin december hield het Openbaar Ministerie (OM) een reconstructie in de winkel.

Het weer: Opnieuw een zonnige dag vandaag! Het wordt wel iets minder warm dan dinsdag. De temperatuur ligt tussen de 13 en 15 graden.

Woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de provincie eigenlijk en wat valt er te kiezen? Omroep West gaat deze week op stap met de commissaris van de koning. Vandaag in deel 2 van onze verkiezingsserie bespreken we met Jaap Smit het bouwen van woningen in de provincie.

Na een korte periode van daling is de gemiddelde verkoopprijs van huizen door de grens van drie ton geschoten. Dat meldt De Telegraaf. Heel even leek het er eind vorig jaar op dat de volledig op hol geslagen woningmarkt in Nederland enigszins tot rust aan het komen was.

Met een drone de daken en kozijnen van inspecteren: corporaties zien de vliegende camera's als handig instrument. Het AD vraagt zich af of de privacy van de bewoner wel wordt gewaarborgd. De voordelen zijn groot: inspecteurs hoeven niet meer daken en balkons op. De proef komt uit de koker van het innovatieplatform De Corporatiewoning van de Toekomst, negen grote woningcorporaties doen mee.

In Water in Zicht gaan we op ontdekkingsreis naar water in een deel van Zuid-Holland. We hebben spontane ontmoetingen in de natuur en stad afgewisseld met verhalen van mensen die werken met water. In deze aflevering stijgen we op om van boven de stad te bekijken. Vanaf daar zie je het asfalt, het steen en de en de verharding van de bebouwing. Door de verandering van ons klimaat komen er meer buien vanaf zee.

In korte tijd hevige stortbuien met veel regen. Bovendien komt er in de stad in de zomer steeds meer hittestress. Het kan in de stad wel zes graden warmer worden dan in onze groene polder. Steen is heet en groen is koel. Het waterschap werkt samen met gemeenten, organisaties, bedrijven en bewoners om in de stad te zorgen voor opvang van water en de sponswerking van de stad te verbeteren door te investeren in het groen en blauw.

