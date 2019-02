Deel dit artikel:













80 miljoen euro aan crystal meth gevonden in drugslab In een bedrijfspand in Wateringen heeft de politie naar schatting 400 kilo crystal meth gevonden | Foto: Politie.nl

WATERINGEN - In een drugslab aan de Schipluidenseweg in Wateringen dat de politie dinsdagochtend ontdekte, is naar schatting 400 kilo crystal meth gevonden. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt. De harddrugs hebben een straatwaarde van ongeveer tachtig miljoen euro. Ook vond de politie een hoeveelheid xtc en een aantal vaten chemicaliën.

Dinsdagochtend viel de politie rond 7.30 uur een bedrijfspand in Wateringen binnen. Daar troffen ze een drugslab aan. Zes mannen tussen de 26 en 53 jaar zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het maken en bezitten van verdovende middelen. De verdachten zitten vast in alle beperkingen, wat betekent dat ze alleen met een advocaat mogen praten.

Mediapartner WOS heeft gesproken met de eigenaar van het pand. Hij zegt met zijn autobedrijf naar Den Haag te zijn verhuisd en de loods te hebben verhuurd aan iemand anders. 'Er brandde vaak 's nachts licht', zegt een vrouw die in een naastgelegen pand werkt. Ze vermoedde al dat er iets niet klopte bij het bedrijf. Volgens haar hield de politie de boel er ook al langer in de gaten.