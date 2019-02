Deel dit artikel:













Garagebedrijf op Binckhorst Den Haag volledig uitgebrand Brandweer | Foto: Jens van Pieterson)

DEN HAAG - Op Industrieterrein De Binckhorst in Den Haag is vannacht een grote brand uitgebroken. Rond kwart voor vier rukte de brandweer massaal uit voor een uitslaande brand in een pand van een garagebedrijf aan de Melkwegstraat.

De eerste melding kwam iets na half vier van een voorbijganger. Al snel sloegen de vlammen uit het pand. Om uitbreiding naar omliggende bedrijfsgebouwen te voorkomen deed de brandweer een beroep op omliggende korpsen. De collega's van Wassenaar, Wateringen en Rijswijk werden direct opgeroepen. Later werd ook gevraagd om de ambulances en de brandweer in Leidschendam en Zoetermeer. Over oorzaak en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Volgens een woordvoerder van de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd.