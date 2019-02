Deel dit artikel:













Geparkeerde auto belandt in water na aanrijding, daders rennen weg De politie vraagt getuigen van de aanrijding in Gouda zich te melden I Foto: Twitter politie Gouda In de auto werd lachgas gevonden I Foto: Facebook Politieteam Verkeer Eenheid Den Haag Het ongeluk op de Goudse Kattensingel gebeurde rond middernacht I Foto: Facebook Politie Team Verkeer Eenheid Den Haag

GOUDA - Op de Kattensingel in Gouda is dinsdagavond een auto in het water beland. Het ongeluk gebeurde rond 23.50 uur. Een politiewoordvoerder spreekt van een 'behoorlijke aanrijding'.

In de auto die de botsing veroorzaakte, werd een fles lachgas gevonden. 'Steeds vaker komen wij ter plaatse bij een aanrijding waarbij vermoedelijk lachgas in het spel is', laat de politiewoordvoerder weten. Hij waarschuwt: 'Lachgas en verkeer gaan niet samen!' De veroorzakers van het ongeluk gingen er na de botsing rennend vandoor. De politiewoordvoerder vraagt getuigen zich te melden.