Krantenbezorger gewond bij aanrijding in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een krantenbezorger is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Eerste Stationsstraat in Zoetermeer.

Het ongeluk gebeurde rond 7.00 uur, ter hoogte van de krusiing met de Karel Doormanlaan. Bij het ongeluk is een vrachtwagen betrokken. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd in eerste instantie een traumaheli opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.