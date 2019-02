Hond reist zwart en eersteklas per trein naar Leiden

DEN HAAG - Een labaradoodle is zelf met de trein van Den Haag naar Leiden gereisd. Het beestje had niet ingecheckt en is door de politie uit de trein gehaald.

Dinsdag had de politie een melding gekregen dat de hond door zijn baas het laatst was gezien in de omgeving van de trein op een station in Den Haag.

Toen de politie in Leiden de trein controleerde, bleek de hond languit in de eerste klas van de trein te liggen. De politie heeft de zwartrijdende viervoeter uit de trein gehaald en herenigd met zijn baas. 'De hond kreeg voor het niet inchecken een waarschuwing', schrijft de hermandad koddig op Facebook. Een dagkaartje om de hond mee te nemen in de trein kost anno 2019 drie euro en twintig cent.