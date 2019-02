ADO Den Haag-fans: 'Wij waren het niet in Doetinchem'

DEN HAAG - Kort na de met 1-5 ruim verloren wedstrijd tegen Ajax (geflatteerd, maar toch...) werd er afgelopen zondag voor het supportershome bij het Cars Jeans Stadion een vrolijk liedje gezongen: 'Hallo allemaal, wat leuk dat je er bent... We hebben weer verloren, maar dat zijn we gewend...', op de bekende wijs van het lied uit de serie De Luizenmoeder.

Het tekent de heersende sfeer in en rond het ADO-stadion. Ironisch, prikkelend, met een sausje humor en soms ook wat grof. Maar geweld is de laatste decennia veel meer uitzondering dan regel. Daarom geven acties zoals het bekladden van onder meer het beeld De Dokwerker in Amsterdam en het ophangen van een kwetsend spandoek in Doetinchem een vertekend beeld van de doorsnee-supporter van ADO Den Haag, vinden de supporters zelf.



'Stelletje eencelligen'

In de reacties op de site Groengeelhart.nl schrijft bijvoorbeeld Maurits: 'Zou mooi zijn als er op een fansite als deze eens duidelijk afstand word genomen van het schandalige gedrag van zichzelf noemende supporters. Monumenten bekladden… Onze Vaderlandse geschiedenis beschimpen… Rellen schoppen… En ga zo maar door. Een belediging voor elke inwoner van Den Haag die trots is op zijn of haar stad. Heb eens een beetje klasse.'

Maxwin reageert daarop instemmend: 'Helemaal mee eens, Maurits! Gewoonweg schandalig wat een stelletje eencelligen die zich supporters noemen heeft geflikt. Ik gun het deze zogenaamde supporters dat Ajax gisteren met 1-5 gewonnen heeft. Stelletje losers zijn het!'



'Actie van 020'

Ed Flier, van fansite northside.nl zegt over de actie met het spandoek in Doetinchem: 'Dat waren wij niet'. Hij vermoedt dat het een actie was van aanhangers van Ajax, om de ADO-supporters in diskrediet te brengen. 'Er komen veel supporters van 020 uit die regio. Wij staan toch al negatief in het nieuws en je ziet het, alle kranten nemen dit ook gewoon over zonder het te checken,' zegt Flier. 'Wij hebben op het moment niets tegen Doetinchem.'

Voor Amsterdam ligt dat anders. Dat daar plekken met groene en gele verf zijn besmeurd door aanhangers van ADO, is voorstelbaar. Het zijn vooral de jongeren, volgens Flier (36): 'Die kicken op dit soort acties. Net als ikzelf, vroeger. Tegenwoordig, met overal camera's enzo, is het ook niet zo makkelijik meer om dingen uit te halen.' Maar, zegt hij: 'Het bekladden van De Dokwerker en die hakenkruizen, dat had van de meesten van ons niet gehoeven.'



Knuffelactie

Door negatieve gebeurtenissen als die van de afgelopen dagen zou je bijna vergeten dat de echte ADO-fans zich ook van hun positieve kant kunnen laten zien, zoals bij de actie waarbij ze massaal knuffels gooiden naar een vak met zieke kinderen in De Kuip, in september 2016. Als dank voor dat 'kippenvelmoment' stuurden patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis op hun beurt tekeningen naar de supporters. De ADO-aanhang werd toen zelfs genomineerd voor de Fan-award van de wereldvoetbalbond Fifa; al ging die prijs toen wel aan hun neus voorbij.

Of er op de Vijververg in Doetinchem wél ooievaars staan is de vraag, maar Haagse klanken zullen er vrijdagavond zeker te horen zijn, want dan speelt ADO Den Haag er om 20.00 uur tegen De Graafschap. Een positief resultaat op en rond het veld lijkt de beste manier om de negatieve berichten van de afgelopen dagen te compenseren.

