Gemeente Den Haag wil dat Soeboer gauw weggaat na verliezen rechtszaak

Het restaurant van Soeboer bij station Moerwijk in Den Haag. Foto: Soeboer

DEN HAAG - De gemeente Den Haag mag het restaurant van Soeboer ontruimen. Dat heeft de Haagse rechtbank woensdagochtend in kort geding bepaald. Volgens de uitspraak van de rechter had Soeboer kunnen zien aankomen dat de gemeente over zou gaan tot ontruimen en staat de gemeente in haar recht dat ook te doen. De eigenaar hoopt - ook na deze uitspraak - alsnog een deal met de gemeente te kunnen sluiten. Maar die blijft onvermurwbaar en wil het restaurant gauw weg hebben.

De gemeente en de uitbaters van het restaurant liggen al langer met elkaar overhoop. De zaak draait om illegale bouwwerken. De eigenaren van Soeboer zeiden eerder dat door al het juridische gedoe de toekomst van dit restaurant - en de vier andere vestigingen - op het spel staat. De kort gedingrechter noemt dat 'ernstig' maar zegt dat dit te voorzien was.

De rechter besloot twee weken geleden dat de gemeente en de horecazaak opnieuw met elkaar in gesprek moesten. Maar dat leverde geen resultaat op, waardoor de rechter deze woensdag alsnog uitspraak moest doen. Die wees woensdag alle eisen van Soeboer af.



Eigenaar: 'Had niet anders verwacht'

'Ik had niet heel anders verwacht, zegt eigenaar Ragner Flink tegen Omroep West. 'Ik heb iets gedaan wat niet mag en de rechter kon daar ook niet omheen. Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren, wat de gemeente doet.'

Toch blijft hij hoopvol. 'Ja, ik blijf positief. Ik hoop alsnog op een compromis met de gemeente. Ik wil echt best dingen weghalen. Ik heb echt alles geprobeerd richting de gemeente, maar ze weigeren gewoon.



Gemeente: Soeboer snel weg

De gemeente is ook na het vonnis van de rechter - waarin ze volledig in het gelijk wordt gesteld - nog steeds onverbiddelijk. Een woordvoerder zegt: 'Voor alle Hagenaren, en dus ook voor alle ondernemers, gelden dezelfde regels: niemand mag bouwen zonder vergunning. Zeker niet in een ecologische zone.'

En, vervolgt hij: 'We hebben Soeboer meermaals duidelijk gemaakt dat ze de regels hebben overtreden. Daar hebben zij zich drie jaar lang niets van aangetrokken. De rechter heeft vorig jaar de huurovereenkomst al beëindigd, dit kort geding heeft dat herbevestigd. Daarom gaan we ervan uit dat Soeboer nu snel het pand verlaat.'​



Volière

De zaak draait om de vestiging aan de Assumburgweg, vlakbij station Den Haag Moerwijk. Daarin heeft Soeboer naar eigen zeggen flink geïnvesteerd, maar de gemeente wil de vestiging sluiten en dat zou het bedrijf niet overleven. Bij de zaak is een volière neergezet en is een aantal portakabins geplaatst, voor de afhaalafdeling.

Dat is allemaal zonder vergunning gebeurd en daarom wil de gemeente nu overgaan tot sluiting. De eigenaren van Soeboer - sinds kort ook eigenaar van de bekende Toko Toet aan de Beeklaan - hebben nog aangeboden de bouwsels weg te halen, maar de gemeente leek eerder geen vertrouwen meer in het bedrijf te hebben.



De ballen van Mark Rutte

Soeboer vierde vorig jaar nog het zestig jarig bestaan. De zaak begon ooit als klein eethuis in de Koningstraat en verhuisde in de jaren '60 naar de Brouwersgracht. Inmiddels kent de zaak vier vestigingen. Premier Mark Rutte is er een graag geziene gast. Eerder lekte al uit dat hij daar het liefst Indische ballen eet.

De expansiedrift van Soeboer is niet voor niks, vertelde eigenaar Ragner Flink eerder aan Omroep West. Hij is samen met zijn vrouw eigenaar van het bedrijf. 'Door de komst van al die vreetschuren links en rechts is het moeilijk om Indonesische producten aan de man te brengen. Zeker als je ze voor een redelijke prijs wilt verkopen.' Bij het bedrijf werken zo'n 30 mensen en die dreigen nu allemaal hun baan te verliezen.



Raadsvragen van Groep De Mos

Raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep De Mos) stelde eerder al raadsvragen over de problemen tussen de gemeente en het restaurant. 'Ik sluit mij aan bij de hoop van de eigenaar. Ik hoop echt op een oplossing tussen de gemeente en Soeboer en hoop niet dat de uitspraak van de rechter ertoe leidt dat het restaurant uit Den Haag verdwijnt.'

De vragen van Sluijs zijn nog niet beantwoord. 'Ik moet de antwoorden afwachten, maar ik blijf deze zaak scherp in de gaten houden', aldus het raadslid.

LEES OOK: