'Koks, bediening, het barpersoneel... iedereen helpt mee', strandtenten worden weer opgebouwd

DEN HAAG - Het lijkt alsof het voorjaar al begonnen is. De thermometer tikt deze woensdag de 16 graden aan en de zon schijnt - net zoals de afgelopen dagen - volop. Als je vakantie hebt, is een bezoekje aan het strand een prima idee. Bij de strandtenten aan het Scheveningse strand wordt hard gewerkt, want die openen vrijdag weer de deuren.

Een van de zaken waar woensdag druk wordt opgebouwd, is Peukie. Hiermee zijn zo'n twintig mensen in de weer. ‘Iedereen helpt mee', wijst eigenaresse Sheila van den Berg. 'De koks, de bediening, het barpersoneel… Dat moet ook wel, anders redden we het niet.’

Van den Berg kijkt uit naar de heropening, al baalt ze wel een beetje dat ze niet kon profiteren van de afgelopen schitterende dagen. ‘Ja, stiekem wel een klein beetje. Maar het is ook heerlijk om met dit mooie weer te mogen opbouwen, want alles is nu droog. Je werkt gewoon makkelijker met dit weer. Dit is gewoon een cadeautje, iedereen heeft er echt zin in en lijkt ook wat harder te werken, haha. Opbouwen in de regen is echt ellende. Dan is alles vies en nat.'



Houtskoolgrill

Vorig sezoen draaiden de strandtenten met dank aan het aanhoudende zomerse weer - een topseizoen. 'Ik hoop dat we weer zo’n zomer krijgen', lacht de eigenaresse van Peukie. 'Dat was echt vakantie.'

Voor het nieuwe seizoen is bij Peukie 'alles weer eventjes omgezet'. 'We hebben de keuken naar de andere kant verplaatst en die uitgebreid met een houtskoolgrill.'