Celstraf geëist voor in brand steken vluchtauto

ZOETERMEER - Het Openbaar Ministerie eist woensdag 10 maanden cel tegen Hichaam P. (29), uit Rotterdam. P. wordt verdacht van het in brand steken van de vluchtauto die gebruikt werd bij de liquidatie van Renée (49) en Renéetje (23) van Doorn in Zoetermeer. Vader en zoon werden op 25 april 2017 doodgeschoten in hun auto op de Edisonstraat, toen ze gingen sporten.

De schutters vluchtte na de liquidatie in een BMW, rond 11.00 uur in de ochtend. De auto werd later achtergelaten en in brand gestoken. Daarna wilde de schutters overstappen in een gereedstaande Volkswagen Golf. Toen die niet wilde starten kaapten ze, onder bedreiging van een vuurwapen, de Opel Corsa van een ouder echtpaar. Die lieten ze achter op de Statenweg in Rotterdam, geparkeerd naast een speelveldje. Later die dag werd de auto in brand gestoken.

'Ik kan niet bewijzen dat de verdachte wist dat die auto als vluchtauto is gebruikt bij een liquidatie', zei officier van justitie. 'Maar een andere reden om die auto in brand te steken kan ik niet bedenken.' Volgens het OM kreeg P. de opdracht om de Opel Corsa in brand te steken.



'Schreeuwt om een verklaring'

Dat zou blijken uit het feit dat hij rond 13.00 uur omkeerde op de A13 en terug reed naar Rotterdam. Om even later een jerrycan te kopen bij een benzinestation. 'Die jerrycan kan prima gebruikt zijn om brandstof te verspreiden in de Opel Corsa', volgens de OvJ. Ook is de jerrycan niet meer gevonden na de brand. 'Dit schreeuwt om een verklaring van de verdachte', vindt de officier.

Een getuige die zijn hond uitliet zag een man aan de deuren van de auto voelen. Jongens die aan het voetballen waren op het veldje aan de Statenweg, zagen een man de achterklep van de auto opendoen en daarna het portier openen. Ook zagen ze dat er iets naar binnen werd gegooid. Ze hoorden een 'enorme knal' en zagen vlammen in de Opel Corsa. Bij de brand kwam veel rook vrij en er hing een benzinelucht rondom de auto.



Man op de fiets

Terwijl de auto in brand stond zagen getuigen een man wegrennen naar een lichtblauwe auto. Een fietser die het kenteken had gezien vertelde dat tegen een van de voetballertjes. De man op de fiets is nooit gevonden.

Een uur later, iets voor 17.00 uur, zag de politie P. langs rijden in zijn Volkswagen Polo met een kenteken dat erg lijkt op het kenteken dat de fietser noemde. Er wordt besloten hem te volgen. Even later wordt hij aangehouden in een portiek. Wat P. daar deed wilde hij niet zeggen.



Naar de coffeeshop

Hij verklaarde dat hij onderweg was van de coffeeshop naar huis. Na zijn aanhouding vond de politie een PGP-telefoon (Pretty Good Privacy, red) van P. verstopt achter een huisnummerbord. Ook vonden agenten later een kapotgemaakte simkaart.

P. ontkent dat hij iets te maken heeft met de brandstichting. 'Ik ben onschuldig.' Wel bekent hij de andere feiten waar hij van verdacht wordt. In zijn huis werden bij een doorzoeking 89 gram hasj gevonden, een busje traangas en twee kogels.



'Dan ga je toch weg'

'Ik heb wel eens iets gepikt maar dit soort feiten houd ik me niet mee bezig', doelend op betrokkenheid bij de liquidatie van vader en zoon Van Doorn. Voor de dubbele moord zitten op dit moment geen verdachten vast. Justitie heeft voor de gouden tip een beloning van dertigduizend euro uitgeloofd.

De advocaat van P. vroeg vrijspraak voor de brandstichting. Zo verschillen de getuigenverklaringen over wat P. droeg, volgens de raadsman op essentiële punten: 'De signalementen komen volstrekt niet overeen.' Ook vindt hij het vreemd dat P. rond bleef hangen in de buurt nadat er brand gesticht was in de auto. 'Als je er iets mee te maken hebt, dan blijf je toch niet rondhagen. Dan ga je weg.' De rechtbank doet op 13 maart uitspraak.

